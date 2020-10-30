Россияне закупаются впрок на случай введения режима самоизоляции

Больше 20% россиян уже закупают товары первой необходимости впрок на случай введения режима самоизоляции, причем преимущественно женщины. Еще 12% респондентов признались, что закупаются также и другими товарами разных категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. К таким выводам пришли аналитики сервиса объявлений Юла и агентства ResearchMe.

По данным исследования Юлы, во время ограничительных мер из-за коронавируса осенью 2020 года больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе, а каждая восьмая женщина стала тратить на онлайн-шоппинг больше денег, чем обычно. Однако многие россияне (около 40%) все же признались, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Исследование показало, что для 67% участников опроса важно, чтобы нужный товар или продавец находились недалеко – в пределах их района. Чем ближе продавец и покупатель расположены друг к другу, тем выше доверие между ними. По данным сервиса объявлений Юла, чаще всего ищут в радиусе 1 км бытовую технику, детские товары, товары для дома и дачи, а также из раздела «красота и здоровье». Если нужный товар окажется не близко, то каждый шестой опрошенный готов отказаться от покупки. Интересно, что для женщин местоположение имеет большее значение, чем для мужчин (32% и 25% соответственно).

Тенденцию искать и покупать товары в своем районе подтверждает и то, что на Юле спрос на услуги исполнителей, которые находятся недалеко от дома, увеличился на 24% в сентябре-октябре по сравнению с апрелем-маем.

Отмечается, что каждый десятый планирует чаще покупать на сервисах объявлений, преимущественно это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Покупка с рук оказалась более популярна среди мужчин – они готовы покупать товары у других людей в два раза чаще женщин (12% против 6%). В Москве доля тех, кто пользовался сервисами объявлений выше, чем в остальных городах.

Исследование проведено совместно с ResearchMe методом количественного онлайн-опроса среди 1611 пользователей рунета старше 18 лет.

Фото: pixabay.com, автор- Anrita1705