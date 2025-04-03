Житель Новосибирска получил 24 тысячи спам-звонков за год

В Новосибирске зафиксирован беспрецедентный всплеск активности спамеров и мошенников в отношении одного человека. В 2024 году на его номер поступало в среднем 65 звонков в день. Эксперты утверждают, что это были попытки дозвона, которые были заблокированы.

— У нас зарегистрирован такой вопиющий случай: 24 тысячи попытки дозвона на номер одного абонента. Это спам-звонки. Мы еще специально с коллегами обратились к нашему подразделению, которое занимается Big Data, и говорим: давайте проверим. Может это какая-то ошибка? Нет, это не ошибка, именно 24 тысячи звонков, — рассказал Алексей Пахомов, директор филиала ПАО МТС в Новосибирской области.

Как сообщает BFM-Новосибирск, у мобильных операторов есть специальные базы данных, в которых хранятся номера спамеров. Эти базы составляются на основе жалоб клиентов, которые жалуются на нежелательные звонки, а также на основе информации из открытых источников. Значительная часть спамеров являются мошенниками.

По данным новосибирского филиала МТС, за последний год количество мошеннических звонков возросло примерно на 30%. Кроме того, значительная часть нежелательных звонков приходится на коллекторов. В компании отмечают, что им удаётся распознать большинство таких звонков и предупредить абонентов о том, что звонок является нежелательным.

Напомним, 1 апреля президент России подписал закон о борьбе с кибермошенничеством. В этом документе содержится множество новых требований, включая отдельный пункт о спам-звонках. Теперь массовые телефонные звонки станут возможными только при условии получения согласия от абонентов. Это касается как рекламных обзвонов, так и опросов и других подобных мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске зафиксировано более 3000 случаев кибермошенничества. Основным инструментом аферистов по-прежнему остается телефон.