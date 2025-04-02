В 2025 году в Новосибирске зафиксировано более 3000 случаев кибермошенничества

В 2025 году в Новосибирской области зафиксировано более 3 тыс. случаев кибермошенничества с ущербом в десятки миллионов рублей. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД Михаил Слабухо.

Только за прошедшие сутки было зарегистрировано 24 преступления в этой сфере, ущерб от которых составил свыше 10 млн рублей.

По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера, основным инструментом мошенников по-прежнему остается телефон. Он рекомендует завести отдельную банковскую карту для интернет-платежей, не рассчитываться зарплатной картой за покупки в интернете и внимательно читать сообщения, которые приходят.

Он добавил, что мошенники используют новые постоянно совершенствуют свой набор схем. Одна из свежих легенд связана с самозапретом на кредиты. Аферисты звонят жертве и сообщают о взломе аккаунта на госуслугах и установке (или снятии) запрета на кредиты. После этого, сотрудник госуслуг предлагает исправить ситуацию и назвать код, который отправлен на телефон. Он переводит жертву на фишинговый сайт, при помощи которого преступники получают доступ к личной информации.

Ранее редакция сообщала, что сибирякам мошенники чаще всего представляются сотрудниками банка. На лжебанкиров приходится больше четверти звонков.