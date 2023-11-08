Житель Новосибирска сел в тюрьму на 8,5 лет за убийство любовника своей бывшей

Кировский районный суд города Новосибирска вынес приговор 46-летнему местному жителю за убийство из ревности.

― Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру соседа и нанес ему множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

После произошедшего ревнивец скрылся с места преступления. Оперативникам и следователям удалось установить виновного и довести дело до суда.

Суд назначил обвиняемому 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.