Житель Новосибирской области ответит в суде за продажу конфискованного автомобиля

Житель Купинского района сдал конфискованный автомобиль на металлолом и оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

― В ноябре 2022 года обвиняемый управлял автомобилем в состоянии опьянения, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. На авто был наложен арест. А 26 января машину вернули обвиняемому на хранение, — отметили в сообщении.

В июле 2023 суд назначил наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права на 2 года и конфисковал автомобиль. Правда исполнить это решение сибиряк не смог, так как уже сдал машину в пункт приема металлолома. Теперь нарушителю предстоит выслушать еще один приговор. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что суд конфисковал автомобиль у пьяного нарушителя в Новосибирске.