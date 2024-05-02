Житель Новосибирска угрожает расправой своей семье

Житель Новосибирска несколько дней угрожает расправой жене, теще и своим троим детям. По словам соседей угрозы мужчина подкрепляет жонглированием ножа перед лицами членов семьи.

— С 29 на 30 апреля мужчина приехал домой, взял нож и, угрожая расправой, начал набрасываться на жену, после чего женщина выбежала на улицу и спряталась, ожидая помощь, — рассказал Nsk.om1.ru очевидец семейных разборок.

По словам собеседника, нападающий с ножом начал выламывать двери, забираться через окна и угрожать убийством теще и трем своим несовершеннолетним детям.

Соседи вызвали полицию и написали заявления на дебошира. Неугомонного мужчину правоохранители задерживать не стали, и он уехал на своем автомобиле.

На следующий день он позвонил он неоднократно звонил супруге и ее матери, продолжая угрожать расправой. Предупредил, что если женщины не заберут заявления — он объявит им войну.

— С 1 на 2 мая он приехал в местную кофейню с холодным оружием и несколькими перцовыми баллончиками и потребовал, чтобы ему привезли его жену. В процессе скандала он распылил перцовую жидкость на посетителей кафе. Несколько человек были доставлены в больницу, — рассказал журналистам собеседник.

С его слов, мужчину задержали, но через два часа отпустили.

В полиции факт инцидента подтвердили и пояснили, что дебошир задержан и находится в районном отделе.

— Заявления поступали как на гражданина, так и от гражданина. По всем принятым заявлениям проводится проверка, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правоохранители также уточнили, что задержанный написал заявление по факту совершенных в отношении него противоправных действий.