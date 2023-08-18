Житель Новосибирска выиграл суд у штрафстоянки за незаконное удерживание авто

Житель областного центра Денис Дудин попал в очень неприятную ситуацию, когда его автомобиль за нарушение правил ПДД утащили на штрафстоянку. Мужчина четыре дня пытался вернуть автомобиль. Подробности своей истории он рассказал журналистам КП-Новосибирск.

— По закону я могу оплатить штрафстоянку в течение 30 дней. С меня требовали оплату немедленно и на месте. Я обязан был предъявить только разрешение от ГИБДД забрать авто и все, — рассказывает сибиряк.

Четыре дня мужчина пытался доказать, что он прав. Пришлось даже показывать документы из прокуратуры, подтверждающие законность его требований. С горем пополам автомобиль удалось забрать. А прощать такой беспредел Денис не стал и обратился в суд.

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде. Там признали, что автовладелец полностью прав и обязали предприятие «ГАПП 9» выплатить сибиряку 38 тысяч рублей. Это как раз та сумма, которую истец потратил на юриста, такси и госпошлину. Этот исход не удовлетворил сибиряка. Денис планирует взыскать еще и моральный вред. Его он оценил в сто тысяч рублей.