22 новых троллейбуса находятся в дороге к Новосибирску

— Изготовление новых троллейбусов ведется в цепочке. В ней задействован не только «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», но и белорусские производители, которые поставляют необходимые комплектующие. Сейчас в дороге к Новосибирску находится 22 троллейбуса, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что троллейбусы пребывают в город по мере изготовления. До конца года контракт должен быть выполнен полностью.

— Мы следим за этим внимательно, — подчеркнул Локоть.

Напомним, первые троллейбусы на автономном ходу — 21 машина — поступили в Новосибирск в конце июня. Всего, в рамках лизингового контракта, город закупил 120 троллейбусов.

Ранее редакция сообщала, что новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с «Толмачёво».