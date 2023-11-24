Житель Тывы осквернил символ воинской славы России в Новосибирске

Ленинский районный суд отправил под арест 21-летнего жителя Тывы, который проявил полное неуважение к подвигам павших солдат. Гость столицы Сибири, гуляя ночью в парке на монументе Славы, справил нужду в Вечный огонь.

― Установлено, что 23 ноября в ночное время гражданин, находясь в публичном месте на территории Ленинского района г. Новосибирска, в присутствии иных лиц, в состоянии опьянения, осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Хулигана удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Полицейские оперативно задержали мужчину, а сегодня, 24 ноября, его отправили в СИЗО. Сожалеть о своем поступке житель Тывы будет целых два месяца, пока находится под арестом.

В настоящее время с мужчиной работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По факту осквернения возбуждено уголовное дело.