Молодые предприниматели разработали приложение для рыбных хозяйств в Новосибирске

Стартап по разработке приложения для рыбных хозяйств РыбИнф стал победителем бизнес-ускорителя А:СТАРТ, команда получила билет в бизнес-инкубатор Академпарка, сообщили в пресс-службе Фонда Академпарка. Его суть — определить заболевание рыбы по фото.

— Через данное приложение вы делаете фото рыбы, после чего ее болезнь определяет искусственный интеллект. Сейчас в базе данных проекта более 50 рыбных заболеваний, точность определения болезни 一 90 %, — рассказала один из руководителей проектов Юлия Шатохина.

По ее словам, во время А:СТАРТ команда стартапа начала разрабатывать демо-версию приложения. Команда создала базу данных по заболеваниям рыб, выращиваемых на рыбных хозяйствах Новосибирской области.

Отмечается, что компанию уже поддержали несколько рыбных хозяйств и Исследовательский центр аквакультуры Новосибирского ГАУ.

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