Жителей Новосибирской области проверят на наличие иммунитета к коронавирусу

С 24 июня в Новосибирской области начнется исследование добровольцев на иммунитет к коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Методом случайной выборки определят 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше). У добровольцев возьмут образец крови и методом ИФА оценят наличие антител IgG SARS-CoV-2, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в проект включили 22 региона России. В Новосибирской области исследование организует региональное управление Роспотребнадзора совместно с правительством Новосибирской области, министерством здравоохранения и министерством цифрового развития региона.

— Результаты помогут оценить особенности эпидемического процесса в популяции, составить прогноз развития эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом, спланировать мероприятия по профилактике распространения COVID-19, — говорится в сообщении.

Заполнить анкету участника может любой житель региона на сайте, начиная с 24 июня. Заявку на участие ребенка подают его законные представители.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela