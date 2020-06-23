ДОМ.РФ приготовил для выкупа квартир в Новосибирске 1,3 млрд рублей

В рамках реализации программы господдержки строительной отрасли ДОМ.РФ объявил следующие 10 аукционов на выкуп квартир у застройщиков. Общая сумма лимита составила более 6,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

В числе субъектов РФ, где объявлены аукционы, такие регионы, как Республика Башкортостан (1,6 млрд рублей), Новосибирская область (почти 1,3 млрд), Ростовская область (почти 1,2 млрд), Тюменская область (899,4 млн), Ставропольский край (512,6 млн), Ярославская область (354,3 млн), Калужская область (277,4 млн), Липецкая область (200 млн), Смоленская область (200 млн) и Ульяновская область (200 млн).

— Пандемия и те ограничения, которые были введены по всей России для снижения риска заражения коронавирусом, не могли не сказаться на экономике страны. Поэтому по поручению президента были приняты меры поддержки, в том числе и строительной отрасли. ДОМ.РФ выступает оператором ряда таких программ. Это и льготная ипотека под 6,5%, и субсидирование процентной ставки по кредитам застройщикам, и программа выкупа жилья у застройщиков в целях их поддержки. Последняя принята на фоне падения рынка жилья весной. В апреле продажи сократились на треть. После майских праздников снижение сократилось, тенденция продолжается, сейчас рынок чувствует себя лучше. Но многие застройщики все еще нуждаются в помощи. Мы не можем допустить, чтобы бизнес умалчивал о трудностях и появились новые обманутые дольщики. Наша задача в рамках поручения главы государства — предложить регионам такую возможность, участие в программе выкупа. Сейчас мы уже видим, что по Красноярскому краю и Воронежской область есть заявки от строительных компаний. Это показатель того, что имеются игроки, которые действительно нуждаются в помощи. Поэтому в рамках программы сегодня мы объявили следующие аукционы еще в 10 субъектах РФ, — говорит генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, если по итогам аукциона в каком-то регионе не поступят заявки, это говорит о здоровом климате на рынке строительства жилья на этой территории. Наличие же желания участвовать в программе свидетельствует о значимости такой меры. Застройщики смогут безболезненно завершить свои проекты.

Ранее завершился прием заявок от строительных компаний на участие в пилотных торгах в Красноярском крае на сумму более 1 млрд рублей. Поступила одна заявка. В Воронежской области аукцион объявлен на более чем 646 млн рублей. Заявки подали три компании. До 24 июня ДОМ.РФ рассмотрит их на предмет соответствия критериям, которые обусловлены программой господдержки. В случае соответствия компания дополнительно запросит у застройщиков цены.

Меры реализуются с целью поддержки развития строительной отрасли, а также содействия развитию строительства доступного жилья на территории Российской Федерации. Для выкупа квартир у компаний, ведущих долевое строительство, Правительство выделяет ДОМ.РФ 50 млрд рублей под гарантии государства.

Порядок реализации программы предусматривает проведение аукциона. Застройщики предлагают дисконт к среднерыночной цене продаж в каждом конкретном доме, которая сложилась за последние 6 месяцев. Соответственно, те дома, где предложен наилучший дисконт, будут рассматриваться для выкупа в первую очередь. В качестве покупателя выступит закрытый паевой инвестиционный фонд «Комфортное жилье» под управлением «ДОМ.РФ Управление активами».

— В таких условиях застройщик чаще всего будет продавать дешевле себестоимости. Причем дисконт предполагалось считать от продажной цены средней за последние шесть месяцев, и ДОМ.РФ хотел забирать все оставшиеся квартиры в объекте, а потом выставлять их на рынок и зарабатывать на продаже, — комментирует эксперт. — Посмотрим результаты первых аукционов.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко пояснил, что ДОМ.РФ хочет существенный дисконт — от 15% и выше

По словам Федорченко, несколько новосибирских застройщиков интересовались программой, и он давал им контакты в Москве.

— Тем не менее считаю, что по таким условиям вряд ли им это будет интересно. Кроме того, в программе идет речь о стандартном жилье, то есть это эконом, а с недавнего времени — эконом с обязательной отделкой. Возможно, ранее начатые проекты ДОМ.РФ еще сможет выкупать по старым требованиям, то есть без отделки, — рассуждает собеседник Infopro54. — Продав все квартиры с дисконтом 15%, даже при условии, что застройщик сэкономит на затратах на отдел продаж и риелторов, и, может быть, немного разместит на депозит, все равно средств на строительство дома может попросту не хватить. И что потом? В данном случае государство исходит из явно завышенных оценок рентабельности отрасли. С другой стороны, ДОМ.РФ можно понять — им нужно возвращать вложенные средства с учетом банковских процентов.

Фото: pixabay.com, автор- paulbr75