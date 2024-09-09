Жители дома в Новосибирске обратились к главе СК Бастрыкину

Жители дома на улице Первомайской обратились к главе СКР Александру Бастрыкину из-за аварийной крыши.

— Уважаемый Александр Иванович, мы, жители дома по улице Первомайской, 188, просим у вас помощи в проведении капитального ремонта крыши нашего дома, — говорится в сообщении жителей в паблике «ЧП Новосибирск».

По словам жильцов, ремонт крыши был запланирован на 2019 год. Однако в 2016 году Минэнерго внесло изменения в программу, и ремонт крыши дома по адресу Первомайская, 188, был перенесен на 2029–2031 годы.

Люди провели независимую экспертизу, которая показала, что крыша находится в аварийном состоянии. В результате вместо кровли дом сейчас укрыт баннером, а из-за постоянных дождей в квартирах появилась сырость и плесень, завелись насекомые. Кроме того, вода стекает по стенам, течет с потолка и из вытяжки.

— По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка, — говорится в сообщении СК России.

Бастрыкин получит доклад по доводам граждан и о ходе проводимой проверки.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, пытавшегося изнасиловать школьницу в Новосибирске.