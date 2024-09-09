Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, пытавшегося изнасиловать школьницу в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях мигранта в Новосибирске после того, как тот напал на 12-летнюю соседку и пытался ее изнасиловать.

Вопиющий инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Заельцовском районе города вечером 3 сентября. Во время прогулки с детьми мать отправила дочь-подростка за молочной смесью для младшего ребенка. Через некоторое время она услышала истошные крики Лены*, раздававшиеся из квартиры соседа.

На помощь к девочке ринулась ее бабушка. Почти 10 минут женщина тарабанила в двери соседа-иностранца, прежде чем ей открыли. Оттуда, как ошпаренная, выскочила перепуганная внучка. Уже дома родные обнаружили на шее Лены следы от засоса. Прибывшие на место происшествия полицейские скрутили извращенца и доставили в отдел. К случившемуся подключился Следственный комитет региона.

— В Новосибирске уроженец Таджикистана совершил действия сексуального характера в отношении 12-летнего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Председатель СК РФ запросил у руководителя СУ по Новосибирской области доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — пояснила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

На время следствия по решению Заельцовского районного суда обвиняемый помещен в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что руководитель Центрального управления СК Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта на жительницу Новосибирска. Конфликт между иностранцем и сибирячкой произошел из-за замечания ребенку.

*Имя ребенка изменено по этическим соображениям.