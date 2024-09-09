Для помощи аграриям с 10 сентября вводится режим чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области

Правительство региона приняло решение о введении с 10 сентября режима чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, значительно затрудняющими ход уборочной кампании 2024 года.

Введение режима ЧС позволит обратиться в Минсельхоз России с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных для региона в этом году.

С введением режима ЧС будут приняты меры по усилению группировки сельскохозяйственной техники, находящейся в распоряжении сельхозпредприятий, с целью ее максимального и эффективного использования при обеспечении сезонных полевых работ, а также будет осуществляться непрерывный контроль за обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами и состоянием окружающей среды.