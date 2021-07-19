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Жители элитных домов добились отмены строительства дороги

  • 19/07/2021, 16:16
Автор:
Новосибирские новости
После отмены строительства остались ограждения, разрушенные тротуары и снесенные деревья.

В Новосибирске разрешился спор о строительстве проезда под окнами элитного жилого комплекса «Флотилия», расположенного на пересечении улицы Ипподромской и Октябрьской магистрали. Напомним, месяц назад жильцы «Флотилии» выступили против строительства дороги, обратившись с письменным обращением в новосибирские СМИ. Дорога мешала жителям элитных новостроек, так как она проходила через парк и парковочную зону.

В департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщили, что по проекту планировки дорога местного значения протяженностью 1,3 км должна пройти вдоль улицы Ипподромской на участке от «Строймастера», Шевченко, 17/1 до дома на улице Военной, 9/1 — мимо ЖК «Академия», ЖК «Сибревком», ЖК «Флотилия», дальше под пешеходным мостом, под Октябрьской эстакадой — и выйти к зданию Заксобрания на улице Кирова. С инициативой строительства выступил застройщик ООО ЖК «Академия». ЖК «Академия» возводит одноименный жилой комплекс на улице Шевченко, 19/1. Фирма уведомила управляющую компанию «Флотилии» —  «Дом-Строй Сервис» о том, что планирует проложить двухполосную дорогу параллельно Ипподромской магистрали от «Академии» до улицы Кирова с выездом на нее в районе здания Заксобрания на улице Кирова, 3.

В мэрии строителям выдали технические условия на присоединение местного проезда к городской улично-дорожной сети. Работы должны были начаться 15 июня, но их приостановили из-за многочисленных обращений жителей ЖК «Флотилия». Взамен выданных ранее технических условий застройщик запросил новые, исключающие прокладку дороги.

Как заявили в департаменте транспорта мэрии, из-за отмены ранее выданных технических условий работы по строительству дороги под пешеходным мостом по улице Сибревкома над Ипподромской магистралью производиться не будут.

Отметим, что дорогу строили один день. После отмены строительства остались разрушенные тротуары, ограждения и снесенные деревья. В мэрии города не дали точного ответа, кто будет это убирать. Но пояснили, что разрешение на ввод в эксплуатацию домов «Флотилии» застройщик ООО «Дом-Строй Центр» получил в 2019 году, после того как предоставил справку городского департамента транспорта, подтверждающую выполнение технических условий и требований на присоединение участка с ЖК к автомобильным дорогам местного значения. Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Сибревком» на улице Ипподромской в 2016 году выдано после предоставления застройщиком ООО «ТехСтрой» аналогичной справки.

В мэрии добавили, что пешеходный Сибревкомовский мост, проходящий над Ипподромской, скоро начнут ремонтировать.

Фото https://vk.com/jkflotilia

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : конфликт ЖК Флотилия Дороги в Новосибирске дорога с Кирова на Ипподромскую


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