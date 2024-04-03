Жители Французского квартала в поселке Светлый добились продления маршрута автобуса

С 1 апреля автобус №289 («мкр Светлый (п. Октябрьский) – пл. им. Калинина») курсирует по новому маршруту. Теперь он проходит через новые остановочные платформы у Мемориального Комплекса Памяти Предкам и не заезжает на остановку «Светлый» у торгового центра. Об этом говорится в группе района «ВКонтакте».

Напомним, жители Французского квартала неоднократно обращались в Минтранс региона и к застройщику с просьбой о продлении маршрута. За последние годы жилой район вырос — и жителям Французского, Альпийского, Ясного, Тихого дворика, таунов и ИЖС приходилось идти до общественного транспорта несколько километров.

Покупку и установку остановочного комплекса профинансировала компания застройщика.

По словам генеральный директор СФО «Основа» (компания- застройщик поселка Светлый) Антона Рехтина, благоустройство новых остановочных платформ еще не окончено.

— Мы готовы взять на себя повышенные обязательства и безвозмездно выполнить дополнительные работы по улучшению качества благоустройства. Ждем потепления. В планах провести работы по устройству поребриков, укладки асфальтового покрытия и нанесения разметки «пешеходный переход» на дорожном полотне, улучшение качества освещения этого участка дороги, — рассказал он.

По его прогнозам, работы по благоустройству будут окончательно завершены во второй декаде мая.

На сегодняшний день, из района организованы два маршрута. Автобусы ходят через 30 минут. По новому маршруту 4 автобуса будут совершать 24 оборотных рейса. Самый ранний будет отправляться в 5.50, прибытие последнего автобуса — в 21.35.

Спрос на жилье в жилом районе Светлый и его кварталах за последние полтора-два года увеличился вдвое. Годовой прирост населения — около 1500 человек. Район похож на мини-город, в котором есть все необходимое для жизни и отдыха.

Согласно плану развития, вместе с новыми жилыми кварталами в Светлом появится производственная зона — «Город Мастеров». В промышленный кластер будут входить более 40 цехов общей площадью до 100 000 квадратных метров.