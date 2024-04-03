«Она разжигает в нас ненависть и вражду»: снять платок с головы фармацевта потребовали жители Новосибирска

В Новосибирске активисты «Русской народной дружины» (РНД) потребовали снять с головы сотрудницы аптеки платок. По их мнению, это хиджаб, способный вызвать разжигание межнациональной вражды.

— Я не нацистка, не подумайте. Мне по большому счету вообще не важно, кто и откуда эта девушка в хиджабе, мне важно, чтобы она соблюдала наши законы, уважала нас и нашу страну. Хиджабов нет в нашем традиционном исламе! Ни татарки, ни башкирки, ни чеченки никогда не носили хиджаб! В Средней Азии их запрещают! Почему вы позволяете вашей подчинённой приходить на работу в таком виде?, — обратилась участница дружины к руководству аптечной сети «Мелодия здоровья».

Комментарии с просьбой обратить внимание на проблему на сайте «Мелодия здоровья», в 2Gis и Flamp удаляются.

Если руководство аптеки не примет меры — общественники готовы объявить «Мелодии здоровья» бойкот.

— Объясните своей сотруднице, что она своим видом разжигает межнациональную вражду и подпадает под статью 282 УК РФ. Не перепутайте. Она разжигает в нас ненависть и вражду, а не мы, — высказалась представительница «РНД».

Члены «РНД» отмечают, что хиджаб является атрибутом радикального ислама.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска обратилась в редакцию Infopro54 за помощью после инцидента на продуктовом рынке. Продавец долго терпела, как ее коллега мясник агрессивно высказывался в адрес русских, желал смерти участникам СВО, в том числе ее сыну. При этом иностранец начал оформлять российское гражданство. Женщина написала на хама заявление в полицию и миграционную службу. Мигранта задержали, возбудили уголовное дело и взяли под стражу.