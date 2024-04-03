Андрей Травников назвал строительство гостиниц в регионе приоритетной задачей

В Новосибирской области начал работу Форум сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы».

Регион стремится к повышению эффективности отрасли, внедряя цифровые технологии и сервисы. Для удобства при планировании поездки был запущен туристический портал trip2sib.ru. Цифровая платформа оказалась очень востребованной – в прошлом году количество пользователей увеличилось в 1,5 раза и достигло почти 155 тысяч человек.

― Приятно, что Новосибирская область вносит свой вклад в открытие и познание российскими и зарубежными туристами нашей страны. И проведением этой выставки, фестивалем «Дикоросы», и тем, что туристический поток в Новосибирскую область с каждым годом прирастает.

Это ставит перед нами все новые и новые задачи. Если три года назад мы считали, что у нас номерной фонд гостиниц с хорошим запасом, то уже с прошлого года осознаем, что это не так. Нужно реализовывать новые проекты, ― заявил губернатор на открытии выставки.

Развиваться в этом направлении помогает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря ему появляются возможности, инструменты для развития туристического потенциала региона.

Большой вклад в общее дело вносят сибирские рестораторы и заведения общепита.

― Выставка «Дикоросы» помогает нам строить индустрию, потому что без сферы производства регионального продукта и готовых решений для направления российской кухни мы ничего не построим. Уже есть регионы, которые готовы продемонстрировать нашу российскую кухню, ― сказала автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

В мероприятиях форума приняли участие члены Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин обозначил, что до 2030 года необходимо почти вдвое увеличить число ежегодных путешествий по стране. Этого можно достигнуть с помощью доступного предложения разнообразных туристических услуг и направлений.

― В прошлом году Новосибирская область по туристическому потоку стала лидером в Сибири и десятой в стране. Доля туриндустрии в ВРП региона достигла 2,7 процентов, ― сообщает правительство региона.

Активно развивается транспортная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства. В прошлом году в развитие отрасли было вложено 44 млн рублей по программе господдержки. Правительство одобрило 9 предпринимательских инициатив и увеличило сумму гранта на их реализацию с 3 до 5 млн рублей.