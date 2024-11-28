Жители Искитима остались без газа на несколько дней

Газовую трубу прорвало на улице Некрасова в Искитиме. В районной администрации сообщили, что газа также не будет в поселке Чернореченский, а также двух селах: Лебедевка и Тальменка.
— Сейчас созвано экстренное совещание всех служб. Как сообщили в ЕДДС Искитимского района, решается вопрос по переводу системы отопления этих трех населенных пунктов на резервную дизельную котельную, — отмечается в сообщении.
По предварительным данным муниципалитета, ремонт газопровода может занять 2 дня.
В областной прокуратуре рассказали, что проводится проверка по факту повреждения газопровода и прекращения подачи газа в жилые дома.
— Поручил своему заместителю Клемешову Олегу Петровичу координировать работу по устранению аварии. Задача – оперативно найти способ переключения на резервные схемы для максимально быстрого восстановления газоснабжения и сокращения сроков ремонтных работ по устранению последствий аварии, — говорится в сообщении Андрея Травникова, губернатора Новосибирской области.
Стоит отметить, что около места происшествия дорога для автомобилей экстренно перекрыта.
Жители города делятся своими впечатлениями в группе «Подслушано в Искитиме».
— Проезжал там мгновения после. Нормальная такая струя. И звук, как у реактивного самолёта. Запаха нет. Природный, чистый газ.
— И газ уже отключили, за речкой.
— Не только город, Лебедевка тоже без газа.
Жители трех микрорайонов Искитима получили сообщения от управляющей компании «Управград:
— В связи с аварией на газопроводе начинают остывать дома и прекращается подача горячей воды. Ориентировочное время устранения аварии — сутки. Котельная переходит на дизельное топливо. Поставьте в известность жителей Подгорного, Южного микрорайонов и Горки. Все дома абсолютно.
Ранее редакция сообщала о том, что жители почти 60 домов Бердска остались без воды. Под отключение также попали соцобъекты.
Источник фото: Подслушано в Искитиме
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