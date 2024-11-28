Работодателя заставили выплатить 200 тысяч экс-сотруднику в Новосибирске

Судебные приставы помогли экс-работнику одной из компаний Новосибирска получить около 187 тысяч рублей.

— При увольнении из проектно-строительной организации мужчине не произвели расчет. Гражданин обратился в суд, который встал на защиту бывшего работника, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но тот не стал торопиться с выплатами. Счета, принадлежащие компании, были арестованы.

Из-за трудностей с финансовыми операциями работодатель в короткий срок полностью погасил задолженность. Также ему пришлось заплатить 13 тысяч исполнительского сбора.

— Деньги перечислили взыскателю. Права гражданина восстановлены, — отметило ведомство в сообщении.

Арест счетов и ограничение на регистрационные действия — наиболее распространенные меры принудительного взыскания. Они применяется не только по отношению к юридическим лицам. Например, в Новосибирске после ареста банковских счетов с водителя взыскали почти 126 тысяч рублей по исполнительным производствам за нарушение ПДД.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске руководитель компании оштрафован за задержку зарплаты 160 сотрудникам. Работникам была выплачена компенсация.