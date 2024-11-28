ЦУМ в Новосибирске пойдет под снос

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление (№10317 от 28 ноября 2024 года) о комплексном развитии территории по проспекту Димитрова в Железнодорожном районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Документ размещен на сайте администрации города. Правообладателем является — ООО «Эллада».

Согласно документу, на участке площадью 13 413 кв. метров планируется возвести 36 795,3 кв. метров жилья, рассчитанных на 1227 жителей. Максимальная этажность многоквартирных домов — 30 этажей, зданий с иным видом разрешенного использования — 8 этажей. Для реализации проекта будут снесены два нежилых здания, в том числе ЦУМ.

На сегодняшний день этот земельный участок относится к зоне общественно-деловой застройки. Она допускает строительство на участке возможно строительство только коммерческих объектов высотой не более 4 этажей.

В июле 2024 года компания «Эллада» предложила перевести участок земли по Вокзальной магистрали в зону смешанной и общественно-деловой застройки. Как поясняли в администрации города, перевод земельного участка может быть реализован при выполнении двух условий: во-первых, должен быть заключен договор комплексного развития территорий (КРТ), во-вторых, обязательным условием является решение вопроса с недостроенным спортивным объектом на территории лицея №22.

Предложение о перевозе участка земли в другую зону было поддержано членами комиссии по внесению изменений в Генеральный план мэрии Новосибирска. Вопрос планировалось вынести на публичные слушания. Для того, чтобы начать строительство домов высотностью 30 этажей, необходимы публичные слушания изменения в Генплан города, проект планировки и в правила землепользования и застройки.

Напомним, торговый комплекс не один раз менял собственников, но развить проект никому из них не удалось. С декабря прошлого года зданием ЦУМа на проспекте Димитрова владеет ООО «Эллада», учредителем которой до июля 2022 года являлась компания «Расцветай Инвест». На сегодняшний день единственным учредителем и владельцем компании значится Владислав Савельев. Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

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