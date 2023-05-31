Совет отцов требует отменить спектакль «Эйнштейн и Маргарита» в Новосибирске

Совет отцов в Новосибирске требует отменить показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», главные роли в котором исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Он должен состояться в Доме культуры железнодорожников 20 июня.

Активисты указывают на то, что актеры неоднократно высказывали недовольство российской властью, особенно упоминая, что Серебряков несколько лет назад эмигрировал с семьей в Канаду.

В Екатеринбурге спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 18 мая, отменили по «техническим причинам». Такая же история произошла ранее в Санкт-Петербурге, где постановку отменили прямо перед началом. Общественники Новосибирска надеются, что и в столице Сибири он не состоится. Активисты планируют обратиться в прокуратуру.

Ранее редакция сообщала, что совет отцов из Новосибирска добился того, чтобы Минпромторг разрешил строить снежные горки во дворах по всей России.