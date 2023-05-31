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Базу отдыха «Олимп» на берегу Обского моря продадут за 13 миллионов

  • 31/05/2023, 18:22
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Базу отдыха «Олимп» на берегу Обского моря в Новосибирской области выставили на торги
В состав комплекса входят девять объектов недвижимости.

В Новосибирской области на торги выставлен имущественный комплекс базы отдыха «Олимп», расположенной на берегу Обского моря в районе деревни Бурмистрово, сообщили в пресс-службе территориального управления Росимущества в Новосибирской области.

— Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области, в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года, продает имущественный комплекс, расположенный на берегу Обского моря в районе деревни Бурмистрово — базу отдыха Олимп, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав комплекса входит 9 объектов недвижимого имущества, среди которых бревенчатые дома, различные здания, склад-гараж и другие. Также продается движимое имущество — 21 щитовой домик, трансформаторная подстанция, мебель, оборудование, инвентарь и прочее.

В пресс-службе уточнили, что имущество использовалось как база отдыха, оно находится под охраной в состоянии, пригодном к эксплуатации. Комплекс расположен на едином сформированном федеральном земельном участке площадью 4 га. Часть земельного участка, на котором расположено перечисленное имущество, находится в границах береговой полосы и водоохранной зоны, запрещенной для приватизации.

Продажа проводится посредством открытого аукциона. Начальная цена составляет 13 млн руб (в том числе НДС).

Следует отметить, что это уже повторный аукцион. Первый был объявлен в январе 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что детский лагерь Огонек снесут за 2,5 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Территориального управления Росимущества в Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : торги приватизация имущества Олимп


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