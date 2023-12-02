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Жители недовольны переносом Лыжни России на побережье Оби в Новосибирске

  • 02/12/2023, 11:31
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Жители недовольны переносом Лыжни России на побережье Оби в Новосибирске
Общественники заявляют, что при создании лыжной трассы идет варварское уничтожение естественного рельефа леса под задачи спортивного объекта.

Общественники обратились к мэру Новосибирска с просьбой разобраться с ситуацией, которая возникла после принятия решения о переносе городского этапа всероссийских состязания «Лыжня России» с базы имени Алика Тульского в Академгородке в пространство между парком «Арена» и парком «Бугринская роща». Как заявляют представители Бугринского комитета, выполнение спортивной лыжной трассы идёт вразрез с концепцией по развитию прибрежья реки Обь в Кировском районе, которая была разработана с участием министерства экономического развития Новосибирской области, депутатов, экспертов и активных граждан.

— На данный момент происходит варварское уничтожение естественного рельефа леса под задачи спортивного объекта. Перед началом строительства не был установлен паспорт объекта, территория строительства — не ограждена заградительными лентами. Работы ведутся в зимнее время, что не оставляет возможности животным адаптироваться к изменениям. Естественные извилистые лесные дорожки превращаются в прямые бульвары шириной 6-10 метров, — говорится в обращении.

Лыжную трассу длиной 5 км организуют в Левобережье НовосибирскаОбщественники напомнил, что данная территория уже активно использовалась гражданами для отдыха. Сейчас очевидно, что естественное функциональное наполнение территории не учитывается, все естественно сложившиеся дороги завалены земляными валами из растительного грунта, что по весне станут грязью.

— Все последние годы порядок на данной территории поддерживался силами неравнодушных граждан, которые в том числе за свой счет устраивали субботники и вывозили мусор, устанавливали таблички. На данный момент реализация спортивной лыжной трассы (второй по счёту в городе), таким образом, каким это по факту делается, ведёт к нарастанию социальной напряженности среди местного населения, — предупреждают общественники. — Главное же возмущение вызывает игнорирование того проекта, который уже был разработан с учётом общественных интересов, и тот ущерб, который наносится естественной природе и животным из-за распахивания леса в зимнее время.

В письме к градоначальнику Бугринский комитет попросил прекратить варварское распахивание леса и организовать лыжню (возможно, несколько трасс) по естественному ландшафту, а также предоставить документы, на основании которых было принято решение на основании которых было принято решение изменения концепции, опубликованной на сайте «Зеленый Новосибирск», а также разрешительные документы на работы и паспорт объекта.

При этом, как говорится в сообщении в соцсетях, на новую лыжную трассу уже набираются сотрудники.

Напомним, на минувшей неделе вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска организует лыжную трассу длиной в 5 км от парка Арена до реки Тула, а также о том, что проводятся работы по планированию земельного участка. После установления снежного покрова будет проложены лыжные трассы с помощью снегоуплотнительной техники типа «Ратрак».

— Покататься на новой лыжне на своем инвентаре можно будет бесплатно. Также будет организован прокат лыж, — сообщала Анна Терешкова в своем телеграм-канале. —  В летнее время на трассе можно будет кататься на велосипедах, заниматься скандинавской ходьбой и бегом.

Ранее редакция сообщала о том, что «Лыжню России» в Новосибирске в этом году планируют провести в парке Усть-Тула, чтобы обеспечить доступ к соревнованиям большему количеству желающих

Фото из телеграм-канала Анны Терешковой

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Рубрики : Общество Власть Спорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Парк Усть-Тула обращение к мэру Лыжня России


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