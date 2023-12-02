Мэрия предупредила о резком похолодании в Новосибирске

В Новосибирск идет резкое похолодание. Смена погоды будет сопровождаться сильным ветром. сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

В субботу, 2 декабря, в Новосибирске ожидается -4..-6 °С ночью и -2..-4°С днём, временами пойдёт снег.

В воскресенье, 3 декабря, днём воздух прогреется до +2°С, ветер усилится, в порывах его сила будет достигать 20 м/с, местами ожидаются метели и гололедица.

Резко похолодает в понедельник, 4 декабря: с -5..-7 °С ночью до -14 °С днём.

Как ранее сообщала пресс-служба МЧС по Новосибирской области, на следующей температуре в регионе ожидается понижение температуры до -33 °С.

Напомним, в середине ноября по Новосибирской области пронесся ураганный ветер.