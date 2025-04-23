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Жители Новосибирска получат детские пособия за апрель раньше обычного

  • 23/04/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Жители Новосибирска получат детские пособия за апрель раньше обычного
В связи с майскими праздниками изменяется график выплат

В мае жители Новосибирска и области не получат детские пособия, так как из-за длительных праздников выплаты будут осуществлены раньше. Обычно пособия перечисляются третьего числа каждого месяца, но в мае текущего года эта дата выпадает на выходной.

В связи с этим выплаты будут осуществлены в последний рабочий день перед длительными выходными — 30 апреля.

Как сообщили в Социальном фонде России, за апрель 2025 года выплаты и пособия будут перечислены 30 апреля, а за май 2025-го — 3 июня.

Стоит отметить, что этот график касается только тех, кто получает ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, а также ежемесячные пособия по уходу за ребёнком и на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске изменили график выплаты пенсий из-за майских праздников. С 11 мая график выплат вернется к обычному режиму.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : детское пособие


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