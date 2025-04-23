Андрей Травников провёл заседание наблюдательного совета СиббиоНОЦ

Глава Новосибирской области акцентировал внимание на важности работы центра в деле развития и поддержки инноваций в сельском хозяйстве и медицине. По словам Андрея Травникова, ключевая задача СиббиоНОЦ – содействие укреплению сотрудничества между научно-исследовательскими и инновационными организациями, а также предприятиями, работающими в реальном секторе экономики, включая медицину, фармацевтику и агропромышленный комплекс.

О ходе реализации программы деятельности «Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра» в 2024 году и планах на 2025 год губернатору доложил Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области.

На сегодняшний день в СиббиоНОЦ входят 6 вузов, 7 компаний, специализирующихся на экологической тематике, 50 аграрных предприятий, 22 медицинские компании и 11 научных организаций. Программа центра включает 122 мероприятия, в том числе 105 проектов, 10 коммуникационных инициатив и 7 региональных конкурсов, направленных на оказание поддержки.

В 2024 году наблюдался значительный рост показателей по сравнению с 2023 годом: объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию программы СиббиоНОЦ, увеличился на 45%, объем выполненных работ и услуг, завершившихся созданием и испытаниями опытных образцов, – на 66%, а количество разработанных и внедренных в производство конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции выросло на 140%.

Одним из главных достижений 2024 года стала разработка первого прототипа программно-аппаратного комплекса для автоматизированной диагностики и непрерывного мониторинга состояния пациентов с использованием искусственного интеллекта.

В прошедшем году министерство науки региона оказало поддержку 18 проектам на общую сумму 74 млн рублей. В числе поддержанных разработок – лабораторные испытания новой конструкции оборудования для производства фертигационных вод, обеспечивающего доставку питательных веществ непосредственно к растениям через систему полива.

Участники заседания обсудили реализацию проектов СиббиоНОЦ, направленных на создание новых материалов для медицины, разработку технологий комплексной переработки отходов лесопромышленного комплекса для получения препаратов для сельского хозяйства, пищевой и косметической промышленности, а также биологизацию методов защиты растений от болезней и вредителей.