Количество новых банкротств бизнеса в Новосибирске упало до минимума

Ликвидационные процедуры и судебные пошлины подорожали

В Новосибирской области сократилось количество новых процедур банкротства, введенных в отношении компаний.

За первый квартал количество процедур наблюдения, введенных в отношении юрлиц и КФХ в регионе составило 27 — это на 43,8% меньше, чем в 1 квартале 2024 года. По России сокращение менее значительно — на 31,6%, следует из статистических данных Федресурса, предоставленных сервисом по запросу Infopro54.

В первом квартале конкурсное производство было открыто в 38 компаниях региона. Это на 17,4% меньше, чем в 1 квартале 2024 года. По России сокращение составило 22,1%.

— Число наблюдений и конкурсных производств в регионе, открытых в 2025 году, — абсолютный минимум, если рассматривать первые кварталы всего периода сбора информации с апреля 2011 года, — пояснили в Федресурсе в ответ на запрос редакции.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин считает, что кредиторы все менее активно банкротят своих должников, предпочитая механизмы внесудебной реструктуризации, в том числе из-за удорожания ликвидационных процедур после повышения судебных пошлин. Первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников ранее также отмечал, что если стороны готовы договариваться для сокращения расходов на процедуру банкротства, то это позитивный тренд, так как создаются стимулы для реструктуризации долга.

Тренд на внесудебные банкротства

Ситуация с банкротством физлиц и индивидуальных предпринимателей в регионе отличается от ситуации с банкротством юрлиц. В январе-марте 2025 года в Новосибирской области суды приняли 2097 решений о реализации имущества в отношении граждан и ИП — на 25,1% больше, чем годом ранее. Однако, в первом квартале были возбуждены 424 внесудебные процедуры, что на 33% больше, чем в первом квартале 2024 года, отмечается в статистике, полученной редакцией.

— Спрос как на судебные, так и внесудебные процедуры продолжает расти, но уже умеренными темпами, что говорит об определенной зрелости механизмов, — комментирует Алексей Юхнин.

По его словам, граждане, как правило, сами инициируют собственное судебное банкротство: в 97,1% случаев в первом квартале 2025 года (96,7% в 1 кв. 2024). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,3% (была 2,9%), ФНС России — 0,6% (была 0,4%).

Рост поданных гражданами в МФЦ заявлений для прохождения внесудебного банкротства эксперты связывают с упрощением процедуры, которая бесплатна для физлиц.

Напомним, по данным коллекторского агентства «Долговой консультант», в 2024 год в Новосибирской области из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) исключены 33 ИП. В Новосибирске ситуация со смертностью бизнеса в сегменте ИП несколько улучшилась, так как ранее регион лидировал по этому показателю в округе. Впрочем, эксперты агентства заявляли, что в 2025 году рост должен ускорится, так как за 2024 год объём просроченных банковских кредитов индивидуальных предпринимателей в целом по стране вырос в 2 раза.

Кроме того, по данным Арбитражного суда, в суды региона за 2024 год поступило свыше 11 тысяч заявлений о банкротстве новосибирцев. Аналитики также ожидают ускорения этого процесса в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре компании с долгами более одного миллиарда рублей банкротят в Новосибирске. Чаще всего причиной обращений являются долги перед кредиторами.