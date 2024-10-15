За лето новосибирцы съели около 15 тонн шоколада

Проанализировать спрос новосибирцев на сладкое решили аналитики сервиса доставки из магазинов и ресторанов Купер. По данным сервиса, в 2024 году новосибирцы чаще всего покупали молочные плитки. При этом, самым популярным стал белый шоколад, который приобретали в 1,4 раза больше, чем годом ранее. На втором месте — горький, а завершает тройку лидеров — темный.

При этом, горожане стали отдавать предпочтение отечественным брендам. Их новосибирцы выбирали в 6,2 раза чаще, чем в 2023, а по всей России — в 7,3 раза.

Осенью же горожане перешли на протеиновые батончики. За прошедший год спрос на них увеличился ровно в два раза. Самые популярные вкусы: фундук и карамель, грецкий орех и фисташковый йогурт.

Любимой начинкой новосибирцев является карамель, спрос на которую за год вырос в 2,2 раза. На втором месте — кокос (в 2 раза), на третьем — арахис (в 1,7 раза). Среди необычных вкусов в Новосибирске стали заказывать больше шоколада с суфле (в 2,6 раза) и йогуртом (в 1,7 раза).

Если говорить о форме, то чаще всего горожане покупают батончики весом 50-70 г. На втором и третьем местах — шоколадные яйца и плитки.

Ранее редакция сообщала о том, что в России может возникнуть дефицит какао-продукции.