Жители Новосибирска считают архитектуру города непривлекательной для туристов

Аналитический центр НАФИ в партнерстве с Фондом Росконгресс Урбан Хаб составили рейтинг влияния архитектуры и культурного облика городов на их инвестиционную и туристическую привлекательность, а также на поведение потребителей. В исследовании приняли участие 16 российских городов-миллионников, в том числе Новосибирск. Авторы исследования считают, что архитектурный ландшафт города сегодня – это не просто визуальный фон для жизни и работы людей, проживающих в нем, а мощный фактор для его экономического развития.

Помимо Новосибирска в проекте участвовали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград.

Городами-флагманами признаны: Санкт-Петербург, Москва, Казань и Нижний Новгород. Здесь сочетаются сильный архитектурный бренд, развитая креативная инфраструктура и высокая удовлетворенность горожан современным обликом города. Новосибирск отнесён к городам, требующих внимания к архитектуре. В мегаполисе снижены показатели по большинству метрик: развитие архитектуры ощущается слабо, жители реже считают город привлекательным для туристов, в меньшей степени довольны уникальностью и эстетикой визуального облика. Также в эту группу попали Омск, Уфа и Челябинск.

Например, по мнению жителей Новосибирска, архитектура города не воспринимается как его выразительная особенность. В категории «Уникальность архитектуры» город занял 14 место, по удовлетворенности эстетикой вывесок и рекламы — 11 место, а по состоянию исторических зданий — 10 место.

Тем не менее, 71% горожан слышал о креативных пространствах в Новосибирска и считают их особенностью мегаполиса. По этому показателю город вошел в Топ-5 и занял 4 строчку.

Анализ основан на мнениях 5200 жителей, а также представителей малого и среднего бизнеса. Среди них 300 респондентов из Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область заняла 11 место в Национальном инвестиционном рейтинге. Регион стал лучшим в категории «Развитие рынка и конкуренции».