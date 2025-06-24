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Вечером в День города в Новосибирске запустят дополнительные электрички

  • 24/06/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Вечером в День города в Новосибирске запустят дополнительные электрички
Городу исполняется 132 года

Новосибирск будет отмечать своё 132-летие в воскресенье, 29 июня, до поздней ночи. Для жителей отдалённых районов будет организован транспорт по железной дороге, чтобы они могли вернуться домой. Добавляются три электропоезда.

Как сообщила Западно-Сибирской железной дороги, дополнительные составы будут следовать по маршруту, охватывающему ключевые точки рядом с Михайловской набережной: Центр, Правая Обь и Речной вокзал.

После праздника электропоезд Новосибирск – Бердск отправится с главного вокзала в 23:15. Он остановится на платформах Центр (23:22) и Речной вокзал (23:28). В Бердск поезд прибудет в 00:20.

Второй электропоезд, Новосибирск – Пригородный простор, стартует в 23:13 с главного вокзала. Он сделает остановку на Правой Оби в 23:21 и прибудет на конечную станцию в 23:44.

Добавится маршрут Новосибирск — Издревая. Поезд отправится с главного вокзала в 23:25. Он сделает остановки на платформах Центр (23:32) и Речной вокзал (23:38). В Издревую состав прибудет в 00:13.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июня время работы метро будет продлено до 1:00.

Ранее редакция сообщала о том, что спустя пять лет поезд Пхеньян-Москва возобновит сообщение через Новосибирск. Самый длинный беспересадочный маршрут в мире начнёт курсировать уже в июне.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : поезд день города


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