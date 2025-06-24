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Новосибирцы не отказываются от кредитов, несмотря на высокие ставки

  • 24/06/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы не отказываются от кредитов, несмотря на высокие ставки
Опережение динамики роста спроса над предложением товаров и услуг раскручивает в регионе инфляцию

Инфляция выше российской

Годовая инфляция в Новосибирской области традиционно близка, но несколько выше российской. Основная причина в том, что динамика спроса в регионе опережает предложение. Об этом на встрече с представителями новосибирского бизнеса сообщил начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев.

— Для региона характерны высокие темпы роста оборота розничной торговли. Новосибирск является крупным логистическим хабом, где расположено множество автосалонов, торговых центров, что привлекает в область покупателей из других регионов Сибири, — пояснил он.

Отклонение от российской траектории инфляции в Новосибирской области, по его словам, наблюдается еще и в связи с более высокими темпами роста цен и тарифов в сфере бытовых услуг.

Кроме того, Морев отметил, что экономическая активность в регионе ниже, чем в целом по стране, так как темпы роста промышленного производства скромнее, чем в России в целом.

— Основной вклад в отставание от России внесло новосибирское машиностроение, исторически ориентированное на сегмент оборонно-промышленного комплекса. В условиях импортозамещения при наличии заказов со стороны Министерства обороны новосибирские производители достигли пиковой загрузки мощности. Так, производство летательных аппаратов в Новосибирской области приросло только на 19% против 66% по стране, — констатировал глава Сибирского ГУ ЦБ.

К специфике региона Николай Морев также отнес и более высокую безработицу, чем в среднем по стране. Эксперт объяснил динамику этого показателя рядом причин.

— Это структура занятости в экономике, продолжающийся миграционный приток людей, ищущих работу. При этом реальные зарплаты в регионе растут быстрее, так как дефицит кадров и высокий уровень конкуренции за них вынуждает работодателей индексировать оплату труда более существенно, — рассуждает эксперт.

Кредитный портфель продолжает расти

Тем не менее, по наблюдению экспертов Сибирского ГУ Банка России, инфляционное давление в Новосибирской области ослабевает. В том числе благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России.

— Экономика возвращается к умеренному росту потребительских цен и траектории сбалансированного роста. Месячные темпы роста цен в апреле-мае приблизились к 5% годовых. Инфляционное давление стало меньше, но этот процесс пока неустойчив и далек от цели в 4% годовых в целом по стране, — пояснил Николай Морев.

Он подчеркнул, что Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику, чтобы убрать избыточную поддержку спроса со стороны кредитования и привести темпы роста кредита в соответствие с возможностями роста предложения товаров и услуг в экономике.

— Судя по банковской отчетности, корпоративный портфель банковских кредитов в регионе продолжает расти. Он замедлился, но находится на уровне менее 6%. Розничный кредитный портфель, включающий все виды потребительских кредитов и ипотеку, расти перестал. Это означает, что темпы выдачи новых кредитов примерно соответствуют погашению задолженности по ранее выданным займам. При этом, если посмотреть на розничный кредитный портфель детальнее, ипотека растет в пределах 5%, а необеспеченные потребительские кредиты показывают отрицательную динамику, — констатировал Морев.

Более высокие темпы роста, чем в среднем по России, Новосибирская область показывает и по динамике средств населения на вкладах.

— Если люди больше сберегают, значит, меньше тратят. Таким образом потребительский спрос распределяется на будущие периоды. Высокая ключевая ставка поддерживает сберегательную модель поведения граждан. Это помогает сближению предложения товаров со спросом на них. Именно эту задачу ставит ЦБ, — напомнил глава Сибирского ГУ Банка России.

Напомним, по итогам четырех месяцев 2025 года новосибирцы накопили на счетах в банках более 944 млрд рублей.

Ожидания бизнеса

Эксперт ЦБ также прокомментировал ожидания новосибирских предпринимателей на основе индикатора бизнес-климата Банка России. В частности, Морев отметил, что со второй половины 2024 года в регионе наблюдается постепенное замедление экономической активности. Ожидания по выпуску и спросу у бизнеса  становятся более сдержанными.

— После двух лет исторической предельной загрузки мощностей в первом квартале текущего года загрузка начала возвращаться к более сбалансированным уровням. Эту динамику в Новосибирской области определили промышленные и строительные компании, — пояснил глава Сибирского ГУ ЦБ.

Компании Новосибирска, которые участвовали в опросе ЦБ, негативно оценивают текущую ситуацию с кадрами и не ожидают ее улучшения в ближайшей перспективе. Этот дефицит остается значимым ограничением для роста бизнеса, а также объемов выпуска продукции. Особенно острая нехватка кадров наблюдается в логистике и промышленности, то есть в этих отраслях рост зарплат сохранится для удержания работников.

— Что касается ожиданий бизнеса по повышению отпускных цен, то здесь картина в регионе неоднозначная. В мае они перестали снижаться, как это было в предыдущие месяцы. Динамика ожиданий изменилась в торговле, транспорте, строительстве. Временная ли это ситуация или изменения тренда — мы будем анализировать на основе будущих опросов, — заявил Николай Морев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары. Драйвером роста цен на продукты уже три месяца является мясо. 

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : кредитование бизнеса инфляция Банк России


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