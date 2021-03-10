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Для станции «Спортивная» нашли финансирование

  • 10/03/2021, 16:14
Автор: Мария Садыкова
Для станции «Спортивная» нашли финансирование
Строительство станции, а также других объектов ЛДС власти города и области сейчас мониторят в еженедельном режиме.

— Для завершения станции метро «Спортивная», с учетом сложившийся экономии по торгам в сумме 208 млн рублей, дефицит средств, предусмотренных в законе в бюджете на 2021 год, составляет 490,6 млн рублей. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Новосибирской области, вопрос по увеличению бюджетных ассигнований или обеспечение ввода станции «Спортивная» будет урегулирован при формировании областного бюджета на 2022-2024 годы, — сообщил на заседании комиссии по противодействию коррупции регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирской области Валерий Алехин.

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Напомним, в феврале 2021 на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента аудиторы КСП сообщали, что станция «Спортивная» готова всего на 25% (По итогам аудита, проведенного в декабре 2020 года. — Ред.). Кроме того, на данном объекте не все запланированные лимиты были законтрактованы. Министр строительства области Иван Шмидт тогда не исключил, что станция может быть сдана в эксплуатацию после Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Он пояснял, что на этот объект на тот момент было привлечено 0 рублей федерального финансирования. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть при этом заявлял, что объект будет сдан в срок.

Как сообщил на заседании комиссии по противодействию коррупции 9 марта замминистра транспорта Сергей Ставицкий, по итогам 2020 года, после проверки КСП, готовность станции метро «Спортивная» была доведена до 30,7%.

— По метро «Спортивная» нам были даны рекомендации: предусмотреть в областном бюджете ассигнования на завершение работ. Они учтены в законе, средства заведены с небольшим дефицитом, который прорабатывается, — уточнил чиновник.

По его словам, на 2021 год дефицит на строительство станции составляет 772 млн рублей, с учетом уже сложившейся экономии по торгам. Для обеспечения необходимого финансирования планируется разблокировать 428 млн рублей с объектов дорожной инфраструктуры, а также направить 171,9 млн рублей дополнительных бюджетных ассигнований. Эти суммы будут перераспределены за счет высвобожденных средств областного бюджета в связи с выделением региону из федерального бюджета 600 млн рублей на создание объектов дорожной инфраструктуры.

«Градопроект» продолжит строительство станции «Спортивная» в Новосибирске

«Градопроект» продолжит строительство станции «Спортивная» в Новосибирске

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов уверен, что к чемпионату станция будет построена.

— Я считаю, что проведение соревнований на фоне недостроя даже не должно рассматриваться. Это основная транспортная развязка для доставки пассажиров на чемпионат. Его проведение без станции метро — неприемлемо. Невзирая на то, что Минфином еще зарезервированы не все лимиты, мы отыграли все конкурсы, — пояснил чиновник. — Сейчас до нас доведены лимиты в размере 339 млн. Этого не хватает даже для расчета за покупку эскалаторов, но работы по всем отыгранным конкурсам уже идут, даже по монтажу оборудования и вентиляционной системы. Мэрия прикладывает все усилия, чтобы станцию ввести в срок.

В итоге комиссия по противодействию коррупции решила рассмотреть ситуацию со строительством «Спортивной» еще раз, после размещения информации о дизайне проекта станции. По словам Романа Дронова, он будет готов в конце марта.

— Дизайн станции будет коррелироваться с облицовкой ЛДС. Он глобально поменяется, по сравнению с дизайном макета. Сейчас идет подбор материалов, — пояснил Дронов.

На сегодняшний день проект находится в стадии эскиза (ЭП), выполняются расчеты проектных решений сметной стоимости и обоснование эффективности инвестиций, а также дополнительно могут выполняться инженерно-технические разработки.

Техническая готовность по другим транспортным объектам для ЛДС, по словам Сергея Ставицкого, по итогам 2020 года достигнута в полном объеме целевых показателей: по площади Лыщинского работы выполнены на 60%, по автодороге по дамбе Октябрьского моста и автодороге до пляжа «Наутилус» — на 52,7%, по пешеходному переходу — на 79,8%.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, вопросы о строительстве всех объектов ледовой арены рассматриваются на ежемесячных совещаниях с участием губернатора. Для координации вопросов, связанных с строительством, еженедельно проводится заседание штаба в Министерстве строительства, а также проверка графика выполнения работ непосредственно на площадке.

— После проверки КСП стабилизировалась ситуация с рабочей силой: из-за ковидных ограничений в стране была нехватка персонала, так как люди не могли въехать в Россию. Генеральному подрядчику ООО «Элинальфа» была оказана помощь в привлечении строительных организаций: представлены 20 компаний, с которыми проведены переговоры для привлечения людей, организована трехсменная работа на объекте. Кроме того, на выполнении графика сказались сильные морозы, — перечисляет Колмаков. — В этом месяце закрыты 4 тысячи кубометров бетона-монолита. На площадке вышли на 6 этаж. Монолит заканчиваем в конце марта-начале апреля, начинаем монтаж ферм перекрытия. Самые основные задачи в этом году: закрытие теплового контура, запуск системы теплоснабжений и переход к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем.

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На сегодняшний день, по заверениям замминистра, отставание по строительству объектов, которые курирует его ведомство, практически ликвидировано.

Что касается работы по благоустройству площадки вокруг ЛДС, то они должны стартовать после завершения строительства на основном объекте. Напомним, этот конкурс был отыгран в конце 2020 года.

В 2021 году аудиторы КСП намерены провести еще одну проверку строительства инфраструктуры для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Согласно заключенным контрактам, в 2021 году должны быть завершены работы по трем объектам: верхняя подъездная автомобильная дорога к ледовой арене, реконструкция площади Лыщинского и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. Оставшиеся объекты будут сданы в 2022 году.

По данным КСП, общеплановый объем затрат для реализации всех мероприятий по строительству ЛДС за 2018- 2022 годы составляет 20,6 млрд рублей, из них из федерального бюджета — 7,4 млрд, из областного — 13 млрд, из бюджета Новосибирска — 98 млн и внебюджетных источников (МУП «Горводоканал») — 105 млн рублей.

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : станция метро Спортивная ЛДС КСП аудиторы


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