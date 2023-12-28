Жители Новосибирска стали чаще заказывать услуги клинеров

В Новосибирске вырос спрос на услуги клинеров. По данным «Авито Услуг», в декабре спрос на клинеров по всей стране вырос ровно в полтора раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Среди заказов новосибирцев востребована генеральная уборка. Она предполагает масштабную уборку помещений, которая совмещается с мытьем окон, стиркой штор, отмыванием поверхностей стен и осветительных приборов. Спрос на эту услугу вырос на 66% по сравнению с прошлым годом. Стоимость услуги начинается от 800 рублей и может расти в зависимости от площади помещения и объема работы.

Простую уборку (влажная очистка поверхностей, в ходе которой удаляются легкие загрязнения) новосибирцы тоже стали заказывать чаще — спрос увеличился на 25%. Средняя стоимость простой уборки в Новосибирске начинается от 550 рублей и зависит от площади и загрязненности помещений, а также от используемых моющих средств. В целом, по данным компании, на простую и генеральную уборку в декабре в Новосибирске приходится 36% всех заказов в категории «Уборка».

Кроме того, на 33% вырос спрос на клинеров, которые специализируются на уборке жилых и коммерческих помещений после ремонта. В зависимости от сложности уборки и размера помещений, они могут брать от 400-700 рублей в среднем по Новосибирску.

Еще один важный элемент предновогодней уборки — чистка мягкой мебели. Перед Новым годом новосибирцы стали искать мастеров по чистке ковров на 20% чаще. Стоимость их услуг начинается от 200 рублей за квадратный метр ковра. новосибирцев на эти услуги.

Вырос спрос и на мастеров по чистке ковров. Жители Новосибирска заказывали их на 20% чаще. Стоимость услуг начинается от 200 рублей за квадратный метр ковра.

Главные «чистюли» страны» — воронежцы (там спрос на клининг в преддверии праздников вырос на 116%), нижегородцы (плюс 68%) и москвичи (плюс 67%).

Ранее редакция сообщала, что Дед Мороз подорожал почти на 20% в Новосибирске.