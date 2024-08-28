Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет на 11 млрд рублей

За 6 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Новосибирской области поступили 193,7 млрд рублей. Это на 15,6 млрд больше, чем годом ранее. В федеральный бюджет направлены 57,9 млрд, в бюджет региона ─ 135,8 млрд, в бюджет Новосибирска ─ 15,4 млрд рублей, сообщил Минфин области.

При этом доля крупнейших налогоплательщиков в общем объеме выплаченных налогов снизилась. В федеральный бюджет компании заплатили 8,7 млрд (в первом полугодии 2023 года ─ 14,2 млрд), в областной ─ 19,8 (25,8 млрд), в городской ─ 1,19 (1,16). То есть в целом за год платежи топ-10 компаний упали более чем на 11 млрд рублей. Падение наблюдается не только в 2023-м, но и к 2022 году ─ на 7,5 млрд рублей.

234316 В списке крупнейших плательщиков в федеральный бюджет ― «Сибантрацит Майнинг», «Феррум», «Рич Фэмили», «СГК-Новосибирск», «СДЭК-Глобал», «Элтекс», «Региональные электрические сети», ОМП, «Новосибирский приборостроительный завод», «НИИ измерительных приборов». Эти компании заплатили 15% от всего объема налогов, поступивших из региона в федерацию. Годом ранее на их долю приходились 25% платежей.

На долю крупнейших региональных налогоплательщиков пришлись 14,7% от уплаченных в областной бюджет налогов (в 2023 году ― 21,1%). В этом списке ― «Транснефть-Западная Сибирь», «РЖД», «Авиакомпания «Сибирь», «Русинтерфинанс», «Сбербанк России», «Платежный центр», «Пивоваренная компания Балтика», УК «БрокерКредитСервис», «АБ ИнБев Эфес» и «Объединенные Пивоварни — Холдинг».

Вклад крупнейших налогоплательщиков в городской бюджет более скромный ─ 7,7% от общего объема поступивших налогов (10,1%). Самые большие суммы заплатили «Компания БКС», «РЖД», «Левобережный», «УК «Гамма Групп», «Сбербанк России», Управление МВД РФ по Новосибирску, «Новосибирский приборостроительный завод», УК «Брокеркредитсервис», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Военно-социальный центр» Минобороны РФ.

─ Годовой темп роста доходов сложился на уровне 109,6%, что ниже прогнозного годового плана ─ 115,1%, ─ констатировали в ведомстве.

Ранее Минфин сообщал, что исполнение бюджета региона по доходам за 7 месяцев составило 168,2 млрд рублей.

По итогам полугодия недоимка в консолидированный бюджет составляла около 6,3 млрд рублей ─ на 4,4% меньше, чем годом ранее. 1,88 млрд в недоимке составил налог на прибыль организаций, 1,1 млрд ─ НДФЛ, 16,1% ─ налог на совокупный доход, 14,7% ─ транспортный налог.

Напомним, по итогам 2023 года топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона заплатили в бюджет 44 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область снова не успевает тратить поступающие в бюджет деньги.