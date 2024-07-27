В Новосибирске автомобиль сбил ребенка на электросамокате

В Новосибирске 10-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля. ДТП произошло в Октябрьском районе вечером 26 июля.
По данным Госавтоинспекции, 27-летний мужчина за рулем автомобиля Ford Focus ехал по двору дома №3 по улице Федосеева и сбил внезапно появившегося на пути ребенка, который двигался на электросамокате.
— В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик — его доставили в больницу, характер полученных травм уточняется, — рассказали в городском ведомстве.
На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске водитель электросамоката сбил на пешеходном переходе женщину с маленькой дочкой и скрылся с места происшествия.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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