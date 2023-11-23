Жители Новосибирской области смогут заработать до 125 тысяч рублей

Жители Кольцово смогут зарабатывать 125 тысяч рублей к 2026 году. Об этом сообщил Лев Решетников на сессии Заксобрания Новосибирской области. Он отметил, что это самые высокие зарплаты.

После жителей Кольцово идут новосибирцы с 95 тысячами рублей. Третье место за жителями Оби ― 93 тысячи рублей. После тройки лидеров идут Ордынский (75 тысяч рублей), Новосибирский (72 тысячи рублей), Барабинский районы (61 тысяча рублей).

Самые низкий заработок будет у жителей Убинского (41 тысяча рублей), Чановского (40 тысяч рублей) и Северного (40 тысяч рублей) районов. Но у Сузунского, Татарского и Куйбышевского района зарплаты будут расти быстрей всех.

Напомним, что в Новосибирской области за 6 месяцев 2023 года средняя зарплата бюджетников выросла на 14,6%, по сравнению с прошлым годом, и составила 56 тысячи 182 рубля. До марта этого года она была 55 тысяч 680 рублей.

Больше всего денег приносит деятельность в страховании и финансах — 72 тысячи 787 рублей, а самая низкая средняя зарплата у тех, кто занимается ликвидацией загрязнений — 30 тысяч 27 рублей.

Самый высокий средний доход в Новосибирской области наблюдается в бюджетных учреждениях региона с федеральной формой собственности и составляет 65 657 рублей. В муниципальных учреждениях доход сотрудников значительно ниже — 47 875 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что топ высокооплачиваемых вакансий назвали в Новосибирске.