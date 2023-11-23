Компания Nova осваивает два участка КРТ в Октябрьском районе

Первый проект предусматривает освоение участка общей площадью 49,77 га, ограниченного улицами Черемховская и Прожекторная с продлением до улицы Доватова, и строительство на нем 401 720 кв метров жилья и 36 610 кв м коммерческих площадей с комплексом сопутствующей социальной инфраструктуры. Как отмечают авторы мастер-плана, компания полного цикла услуг для застройщиков «Бусы», «главная концептуальная идея проектируемой территории заключается в сочетании жилых кварталов с природными зелеными массивами, скверами, аллеями. Пойменная территория с заложенным природным ландшафтом формируется в развитую рекреационную зону. В центре жилых кварталов предусмотрен парк, связанный с рекреационной зоной в единый каркас».

Особое внимание в проекте уделено социальной и транспортной инфраструктуре. При поддержке муниципалитета застройщик планирует возвести целый ряд объектов — два детских сада на 190 и 280 мест, школу на 1550 мест, поликлинику на 250 посещений в смену, торговый и общественно – деловой центр. Социальная нагрузка, которая ложится на застройщика, также включает создание рекреационной зеленой зоны с парком и зелеными аллеями общей площадью почти 13 га. Дополнительно проект предусматривает развитие транспортной сети, расширение улицы Угловой для запуска маршрутов общественного транспорта, участка улицы Черемховской, установку четырех остановок общественного транспорта и строительство на территории более 4500 парковочных мест. Также микрорайон будет связан пешеходным маршрутом с будущей станцией метро на перекрестке улиц Никитина и Доватора.

Комплексное развитие территории планируется в шесть этапов – строительство первой очереди проекта предполагает возведение 68 тыс. кв. метров жилья и начнётся в 2024 году. Полностью реализовать проект планируется к 2043 году.

Еще один участок КРТ, который будет осваивать компания NOVA, находится в периметре улиц Кошурникова, Добролюбова и Стофато. Здесь предполагается расселение 41 дома и строительство современного многоэтажного дома, а также реконструкция школы №167 и детского сада №372. Площадь земельного участка под КРТ составляет 49 618 м². Реализация проекта начнется в 2024 году.

Компания Nova уже выкупила существенную часть земельных участков в рамках территорий КРТ в Октябрьском районе и владеет ими на правах собственности.