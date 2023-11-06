Жители Новосибирской области засняли северное сияние

Северное сияние смогли заснять жители Новосибирской области вечером 5 ноября и ночью 6 ноября. Фотографии публикуют местные паблики и Telegram-каналы.

Также сияние озарило небо в Барнауле, Омске, Красноярской крае и других регионах Сибири, на Урале и юге России.

По мнению экспертов причиной могла стать огромная вспышка на Солнце, если наблюдаемое сияние ― не последствие деятельности человека.

Степень возмущенности магнитного поля Земли достиг показателя G3 (самый высокий — G5). Это означает, что могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои с навигацией и спутниковой связью.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы поделились фотографиями красивого рассвета.