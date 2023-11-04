Новосибирцы поделились фотографиями красивого рассвета

Субботнее утро новосибирцы встретили с огненным рассветом. В соцсетях появилось много фотографий, где небо раскрашено всеми оттенками красного. Причем наблюдать это природное явление можно было, как в Новосибирске, так и за городом.

Как отмечают эксперты, красный рассвет, особенно зимой, достаточно редкое явление. Ранее директор Института экологии и географии Руслан Шарафутдинов пояснял АИФ.Красноярск, что причиной розового, красного, оранжевого восхода является специфика рассеяния света в атмосфере Земли. По его словам, если в атмосфере много пылевых частиц, то она хорошо пропускает участок светового спектра с длиной волны 590−780 нанометров. Это красный и оранжевый цвет. Все прочие цвета по большей части поглощаются.

По данным Службы МОС в Новосибирск 2 и 3 ноября превышений ПДК по пыли и загрязняющим веществам не выявлено. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 4 ноября метеоусловия в Новосибирске также не способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный. С начала ноября в городе периодически идет снег.