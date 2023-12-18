SHAMAN выступит в Новосибирске в конце февраля 2024 года

Новосибирцы смогут увидеть концерт SHAMAN’а в Новосибирске в феврале 2024 года. Об этом сообщили на сайте «Артисты и Звезды».

Певец выступит перед сибиряками только в воскресенье, 25 февраля, в 19:00 часов. Мероприятие пройдет на «Локомотив-Арене».

Напомним, что планировалось два концерта в декабре этого года. Самое первое выступление было запланировано на 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, второе ― на следующий день в «Доме учёных» в Академгородке. Стоимость билетов варьировалась от 2 до 8 тысяч рублей. Жители Новосибирска раскупили все билеты.

Ранее редакция сообщала о том, что SHAMAN перенес свои декабрьские концерты в Новосибирске.