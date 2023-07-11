На ремонт пяти почтовых отделений в Новосибирской области выделено дополнительно 12,6 млн рублей

Новосибирская область выделит из регионального бюджета дополнительно 12,6 млн рублей на ремонт пяти отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности сообщили в региональном правительстве.

По словам заместителя министра цифрового развития и связи региона Антона Лошакова, средства пойдут на модернизацию двух почтовых отделений в Баганском районе (сёла Лозовское и Казанка), а также почтовые отделения в Усть-Таркском (село Угуй), Тогучинском (село Кудрино) и Здвинском (село Нижний Чулым) районах.

Проект предполагает ремонт помещений и внедрение современных цифровых сервисов.

По данным правительства Новосибирской области, в 2022 году в селах региона за счет федерального и областного бюджетов, а также собственных средств «Почты России» отремонтировано 14 отделений. В этом году будет модернизировано 30 отделений по федеральной программе.

Согласно сайту российскиеиндексы.рф в Новосибирской области действует 901 почтовое отделение.

Ранее редакция сообщала, что 480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области.