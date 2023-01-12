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Жители Омска сэкономили на поездках в общественном транспорте 6,9 млн рублей

  • 12/01/2023, 10:17
льготный проезд на транспорте
Власти города надеются на то, что акция будет продолжена.

В своем телеграмм-канале омский градоначальник Сергей Шелест сообщил о том, что жители Омска совершили почти миллион дисконтных поездок в общественном транспорте по акции национальной платежной системы «Мир». И сэкономили 6,9 миллионов рублей на этих передвижениях.

— Пассажиры муниципального транспорта получили возможность экономить с сентября прошлого года. Скидка в 7 рублей полагалась при оплате проезда картой «Мир», привязанной к смартфону, 9 рублей по базовому тарифу можно было сэкономить при использовании Единой карты омича, — рассказал Шелест

В общей сложности, в рамках акции, с сентября по декабрь 2022 года омичи совершили 919 тысяч поездок.

— Возможно, учитывая высокий спрос на проезд со скидкой, со временем акцию повторят, либо организуют иную дисконтную программу. Многое зависит от инициативы партнеров проекта — банка, готового предложить льготные условия, — подчеркнул Сергей Шелест.

Ранее первый зампред областного правительства Дмитрий Ушаков пояснил, что акция призвана поддержать внедрение платежной системы «Мир».

— Проект позволяет улучшить качество предоставляемых услуг и внедрять новые цифровые решения. Кроме того, региональная власть приветствует и поддерживает социальный аспект реализуемого проекта платежной системой «Мир». Подобные акции стимулируют переход населения на электронный формат получаемых услуг, — сказал Дмитрий Ушаков.

 

Ранее редакция сообщала о том, что реализация проекта «Смарт Сити» начнется в этом году.

Фото из Телеграмм-канала мэрии Омска

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Омская область

Теги : скидки на проезд платежная система Мир общественный транспорт льготный проезд на транспорте


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