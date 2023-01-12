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Состояние фрустрации: почему возникает и как его победить

  • 12/01/2023, 09:43
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Состояние фрустрации
Мыслить позитивно или негативно – это привычка, нейронные связи, и к счастью, их можно менять, считает эксперт.

Психолог, руководитель партнёрского центра психологической поддержки и интегративной медицины Дмитрия Раевского в Санкт-Петербурге Анна Рязанова рассказала о причинах состояния фрустрации и о том, как из него выйти.

Многим людям девять дней отдыха принесли глубокую радость, и опустошение возникло из-за нежелания возвращаться к будням, которые бывают гораздо чаще, чем праздники. В буднях людей в таком состоянии ничего не радует, цели, которые они ставили перед собой, устарели, не зажигают. На многих нападает лень, апатия и боль. Сейчас самое время с ними разобраться, понять, где споткнулись, ошиблись, где получился эффект «ожидание – реальность», когда мы на что-то рассчитывали и этого не получили.

Также состояние фрустрации у некоторых людей возникло из-за того, что они расслабились и теперь сложно снова напрягаться. Непонятно, зачем что-то делать. Есть ощущение, что все прикладываемые усилия бессмысленны. Потому что мир катится в тартарары.

Часто такое состояние сопровождается ощущением хождения по кругу. Чтобы выйти из него, нужно работать над собой, сопровождая это действиями каждого дня. Чтобы изменить реальность вокруг нас, нужно допускать совершенно другие мысли внутрь себя, произносить совершенно другие слова, которые мы никогда, возможно, не говорили, и совершать поступки, которые мы никогда не делали. Сначала это маленькие шаги, но ровно через год они приведут нас с вами совершенно в другую жизнь, которую мы творили каждый день.

Способ не получить такое же опустошение через год – начать действовать сейчас не так, как всегда. Для этого стоит убрать всё, что мешает нам увидеть будущее и смело идти в него. Мы можем прийти к новой жизни, только меняя точку сборки. Смотря на себя оттуда, где мы уже пришли к желаемым переменам.

Если вы не хотите идти на работу, чувствуете опустошение, у вас возникают неприятные мысли о необходимости туда возвращаться, нужно разобраться, что конкретно вас не радует. Нужно хорошо подумать об этом. Возможно, дело не в работе, а, например, во взаимоотношениях с коллегами. Или, возможно, вы мечтаете о чем-то другом, и у вас есть ощущение, что вы не выбирали вид своей деятельности, и находитесь в состоянии жертвы. В связи с этим можно поставить себе цель с этой ситуацией разобраться до следующего года, выйти из состояния жертвы, пойти к психологу.

Если человек мыслит через отрицание, если у него больше плохого, чем хорошего вокруг, то будет ценным поставить перед собой задачу сформировать позитивное мышление, навык замечать в людях хорошее. Для достижения этого есть множество методов. Мыслить позитивно или негативно – это привычка, нейронные связи, и к счастью, их можно менять.

Если же вы понимаете, что за время праздников пострадала физика: вы поправились, плохо себя чувствуете, не можете контролировать своё питание, хорошо будет поставить цель разобраться с этим до следующего нового года, чтобы в будущем не испытывать таких чувств. Важно понимать, что если есть лишний вес, то это сильнейшее самообесценивание, сигнал о том, что вы давно своё тело не слышите, нужно разобраться с этим и поработать с телом.

Шаг за шагом можно поставить себе определённое количество целей на этот год. Целеустремлённый человек всегда в книгах описывается заряженным, горящим, а это чисто физиологическая особенность, потому что в этот момент в его теле совершенно другой гормональный фон, в отличие от человека без цели. Мозг вырабатывает дофамин, гормон радости, гормон целеустремлённости, и это даёт большое количество ресурсов и не оставляет апатии места.

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Фото: pexels.com — cottonbro studio

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : фрустрация рекомендации эксперта психология здоровье


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