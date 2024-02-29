Жители поселка под Новосибирском добились продления маршрута автобуса

С 1 марта начинает функционировать продленный до «Французского квартала» микрорайона Светлый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения №289 «мкр Светлый (п. Октябрьский) – пл. им. Калинина». Об этом говорится в группе поселка «ВКонтакте».

Ранее конечная остановка автобуса была на въезде в Светлый, около торгового центра, но за последние годы поселок вырос — и жителям приходилось идти до общественного транспорта несколько километров.

— Маршрут продлили на 1,5-2 километра. Остановка «Французский квартал» оборудована для посадки и высадки пассажиров, — пояснил редакции Infopro54 генеральный директор СФО «Основа» (компания-застройщик Светлого) Антон Рехтин. — Сегодня у нас из поселка организованы два маршрута: до площади Калинина и до Учительской. Автобусы ходят через 30 минут.

По его словам, профинансировала покупку и установку остановочного комплекса компания-застройщик.

Судя по комментариям под постом, жители поселка просят увеличить количество автобусов на маршрутах, а также продлить до «Французского квартала» второй маршрут, который следует до Учительской.

— Продлевать маршруты, увеличивать количество автобусов не в наших полномочиях. Мы можем продвигать эту тему на совещаниях в Минтрансе, но инициаторами должны выступать жители через обращения, — говорит Рехтин. — Думаю, что сейчас, продлив маршрут до остановки «Французский квартал», Минтранс будет оценивать ситуацию, изучать спрос на территории. Если он станет востребован у жителей, то ведомство предпримет следующие шаги. Но в любом случае этот вопрос должны поднимать жители: про увеличение количества автобусов, введение новых маршрутов и т.д.

По мнению Рехтина, дополнительные автобусы нужно запускать в часы пик — утром и вечером, когда общественный транспорт пользуется у пассажиров повышенным спросом. В дневные часы автобусы ходят полупустые.

На данный момент в поселке Светлый проживают около 12 тысяч жителей. При этом у застройщика амбициозные планы по его дальнейшему развитию.