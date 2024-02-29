Заключен контракт на строительство подстанции Академическая в Новосибирске

ГКУ НСО «УКС» заключило контракт на строительство подстанции «Академическая-2» с АО «РЭМиС». Срок окончания работ — декабрь 2024 года. Об этом говорится в документации торгов. Компания выполнит работы за 268,4 млн рублей, то есть по стартовой цене контракта. Больше претендентов на участие в торгах не было.

Напомним, что подстанция «Академическая-2» («Новая Академическая»), построенная в новосибирском Академгородке в 2012 году, не была введена в эксплуатацию из-за многолетних споров между региональными властями и Сибирским отделением РАН о принадлежности земли. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания Технопарка Академгородка. С 2010 года работы проводились за счет средств регионального бюджета и оценивались в 330 млн рублей. О передаче в государственную собственность Новосибирской области земельного участка, где находится недостроенная подстанция, в ноябре 2017 года договорились губернатор Андрей Травников и председатель СО РАН Валентин Пармон.

В феврале 2023 года были подведены итоги аукциона по определению подрядчика на разработку проектной, рабочей и сметной документации первого этапа подстанции «Новой Академической». Подрядчик должен был выполнить предпроектное обследование объекта и уточнить объем реконструкции по его результатам. На строительство станции в областном бюджете в 2023 году были предусмотрены расходы в размере 210 млн рублей, но они оказались не востребованы, так как подрядчик не уложился в сроки проектирования. Об этом аудиторы КСП Новосибирской области сообщили в сентябре.

В октябре министр строительства области Алексей Колмаков сообщил депутатам Заксобрания, что документация для завершения строительства подстанции «Академическая» наконец разработана и сейчас находится на согласовании в экспертизе. По его словам, торги по выбору подрядчика для завершения строительства объекта регион планирует провести до конца 2023 года. В 2024-м победитель выйдет на объект. В итоге торги прошли в феврале 2024 года.

По данным Seldon.Basis, Компания АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» создана в октябре 2012 года, уставный капитал — 13,4 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. С декабря 2023 директором компании является Татьяна Кравец. Владелец компании с 2021 года — АО «РЭС» (100%). Компания заключила 202 контракта в качестве поставщика на сумму около 2 млрд рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано c АО «РЭС». Выручка в 2022 году составила 856 млн рублей (-21%), чистая прибыль — 1,29 млн (+107%).

Ранее редакция сообщала о том, что подстанция «Академическая» необходима для запуска высокотехнологичных производств, в том числе в новых очередях Технопарка.