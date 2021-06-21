Жители региона открыли 257 тыс брокерских счетов

Сейчас стать инвестором очень просто. Сделать это можно буквально в несколько кликов в смартфоне — брокеры предлагают своим клиентам мобильные приложения с понятным и удобным интерфейсом. По данным Сибирского ГУ Банка России, многие начинающие инвесторы выходят на фондовый рынок с небольшими суммами, чтобы изучить различные инструменты и устройство биржи.

— Набирает популярность и доверительное управление, когда сделками от имени инвестора занимается профессиональный участник рынка ценных бумаг. Он определяет риск-профиль клиента, подбирает стратегию, и уже отталкиваясь от нее, покупает и продает ценные бумаги. Но нужно понимать, что любые инвестиции — это риски, которые несет только инвестор. На фондовом рынке можно как хорошо заработать, так и все потерять, — отмечает первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Она так же напомнила, что брокеры сейчас не могут продавать неквалифицированным инвесторам сложные и структурные продукты, которые чаще всего являются высокорисковыми инструментами. Такие ограничения призваны защитить начинающих инвесторов от недобросовестных практик со стороны участников рынка ценных бумаг и собственных необдуманных решений.

Структурные и сложные продукты будут доступны с 1 октября 2021 года, но только при успешном прохождении специального тестирования. С помощью него сам инвестор сможет оценить, насколько он разобрался в продукте и готов ли к рискам. При совершении повторной сделки с таким же продуктом тестирование уже не понадобится.