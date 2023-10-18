Новый зал самбо открыли в школе №220 в Новосибирске

Школа №220 обзавелась новым залом для самбо в Новосибирске. Школа находите в микрорайоне «Европейский берег». Об этом сообщает пресс-служба Единой России.

В регионе уже открыто 34 таких зала по партпроекту «Zа самбо». В год планируется открывать по 10 залов.

― Сейчас один из главных вопросов – кадровый. Поиск, мотивация, обучение специалистов идёт при поддержке «Za самбо». Выстраивается сотрудничество с педагогическими колледжами, планируются курсы повышения квалификации, есть договорённость об открытии отделения самбо на базе колледжа олимпийского резерва, ― отметил Роман Гуща, региональный координатор партпроекта.

В зале самбо при школе №220 уже есть одна группа для ребят 10-12 лет, в которую записалось порядка 30 человек. В планах открыть и вторую. Подобные залы до конца 2023 года появятся в Бердске, Чулыме и Татарске.

«Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта.

Ранее редакция сообщала о том, что ФК «Новосибирск» выиграл у белгородского «Салюта».