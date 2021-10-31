Жители Сибири стали чаще испытывать проблемы со сном

44% новосибирцев отметили, что за последние полтора года стали хуже спать, у 39% ничего не поменялось, а еще 17% сообщили, что качество их сна улучшилось. Жители Сибири в целом оказались лидерами сонного «антирейтинга». В округе больше, чем в других регионах страны респондентов, которые стали испытывать проблемы со сном (39%), констатировали эксперты по результатам исследования, проведенного совместно службой исследований hh.ru и производителем носимых устройств Garmin.

Чаще всего негативные изменения отмечали сотрудники ресторанно-гостиничной сферы (44%), сотрудники сферы «наука, образование» (39%) и начинающие специалисты, студенты (36%). Самые распространенные последствия — сонливость в течение дня (74%), пробуждение среди ночи (56%) и трудности с засыпанием (47%).

Снижение качества сна плохо спящие новосибирцы связывают, в первую очередь, с высоким уровнем стресса, неприятными мыслями и воспоминаниями (68%), почти треть видят причину в высокой метеозависимости (29%), каждый четвертый работает допоздна и при этом рано встает (26%), еще 24% из-за интенсивного рабочего графика имеют возможность заниматься собой и домом только поздно вечером, столько же сослались на давнюю привычку просто поздно ложиться спать. Среди менее распространенных причин — чувствительность к посторонним звукам, физический дискомфорт, мешающий найти удобную позу для сна, кофе или чай перед сном, компьютерные игры на ночь, маленький ребенок, ночные смены. Кроме того, некоторые респонденты сослались на то, что после перенесенного коронавируса у них сбился режим и они стали хуже спать.

Чаще других жаловались на стресс сотрудники службы персонала (81%), высший менеджмент (74%) и работники производства (67%). Женщин среди тех, кто плохо спит из-за стресса больше, чем мужчин (64% и 60% соответственно). При этом мужчины чаще женщин испытывают проблемы со сном из-за того, что играют допоздна в компьютерные игры (15% и 5%).